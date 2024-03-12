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Соболенко обратилась к болельщикам после победы над Радукану на турнире в Индиан-Уэллсе

Соболенко обратилась к болельщикам после победы над Радукану на турнире в Индиан-Уэллсе
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко поблагодарила болельщиков после победы в матче с бывшей 10-й ракеткой мира британкой Эммой Радукану в 1/16 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 марта 2024, понедельник. 23:10 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Это был тяжёлый матч. Она играла невероятно. Я очень довольна сегодняшним уровнем и рада пройти этот раунд. Ребята, вы подарили лучшую атмосферу. Спасибо за поддержку. Мне было приятно играть перед вами», — приводит слова Соболенко The Tennis Letter в социальной сети X (ранее Twitter).

Следующей соперницей Соболенко в Индиан-Уэллсе станет победительница матча Элина Свитолина (Украина, 16) — Эмма Наварро (США, 23).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн.

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