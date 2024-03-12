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Даниил Медведев выиграл первый сет у Себастьяна Корды в матче Индиан-Уэллса

Даниил Медведев выиграл первый сет у Себастьяна Корды в матче Индиан-Уэллса
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Российский теннисист Даниил Медведев выиграл первый сет у американского теннисиста Себастьяна Корды в третьем круге турнира категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе. Сет завершился со счётом 6:4.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Себастьян Корда в третьем круге Индиан-Уэллса.

Продолжительность сета составила 41 минуту. Медведев реализовал три брейк-пойнта из четырёх, допустил три двойных и три невынужденных ошибок и подал один эйс. На счету Корды один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-поинтов из четырёх.

Напомним, в случае победы в сегодняшнем матче в следующем круге российский теннисист встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым.

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