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Новак Джокович сенсационно проиграл в третье круге турнира в Индиан-Уэллсе

Новак Джокович сенсационно проиграл в третье круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Первая ракетка мира Новак Джокович не смог выйти в 1/8 финала теннисного турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
12 марта 2024, вторник. 04:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		3 6
         
Лука Нарди
Италия
Лука Нарди
Л. Нарди

В третьем круге серб со счётом 4:6, 6:3, 3:6 уступил 123-й ракетке мира итальянцу Луке Нарди. Встреча теннисистов длилась ровно 2 часа 20 минут. На счету Джоковича четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнтов из четырёх. Нарди отметился пятью эйсами и семью двойными ошибками, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 11.

В следующем раунде Нарди встретится с 17-й ракеткой мира американцем Томми Полом, который в третьем круге обыграл француза Уго Умбера.

Турнир категории Masters в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победителем прошлого года стал испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:2.

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