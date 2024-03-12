Новак Джокович сенсационно проиграл в третье круге турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира Новак Джокович не смог выйти в 1/8 финала теннисного турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе.
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В третьем круге серб со счётом 4:6, 6:3, 3:6 уступил 123-й ракетке мира итальянцу Луке Нарди. Встреча теннисистов длилась ровно 2 часа 20 минут. На счету Джоковича четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнтов из четырёх. Нарди отметился пятью эйсами и семью двойными ошибками, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 11.
В следующем раунде Нарди встретится с 17-й ракеткой мира американцем Томми Полом, который в третьем круге обыграл француза Уго Умбера.
Турнир категории Masters в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победителем прошлого года стал испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:2.
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