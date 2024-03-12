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Даниил Медведев в трёх сетах обыграл Себастьяна Корду и вышел в 1/8 финала «Мастерса»

Даниил Медведев в трёх сетах обыграл Себастьяна Корду и вышел в 1/8 финала «Мастерса»
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американского теннисиста Себастьяна Корду в третьем круге турнира категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе. Матч завершился со счётом 6:4, 5:7, 6:3 в пользу Медведева.

Встреча продолжалась 2 часа и 31 минуту. Медведев реализовал восемь брейк-пойнтов из 21, допустил 10 двойных и 17 невынужденных ошибок и подал два эйса. На счету Корды три эйса, четыре двойные ошибки и семь реализованных брейк-поинтов из девяти.

Благодаря победе в сегодняшнем матче в следующем круге российский теннисист встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым.

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
12 марта 2024, вторник. 05:50 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
4 		7 3
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
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