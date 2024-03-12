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Элина Свитолина покинула турнир в Индиан-Уэллсе, проиграв Эмме Наварро

Элина Свитолина покинула турнир в Индиан-Уэллсе, проиграв Эмме Наварро
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17-я ракетка мира Элина Свитолина не смогла выйти в 1/8 финала теннисного турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
12 марта 2024, вторник. 06:55 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 3
6 		4 6
         
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

В третьем круге украинка со счётом 1:6, 6:4, 3:6 уступила 23-й ракетке мира американке Эмме Наварро. Встреча теннисисток длилась ровно 2 часа. На счету Свитолиной один эйс, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести. Наварро отметилась одной двойной ошибкой, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.

В следующем раунде Наварро сыграет со второй ракеткой мира представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Встреча состоится 13 марта.

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победительницей прошлого года стала представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале обыграла Арину Соболенко.

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