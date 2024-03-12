Элина Свитолина покинула турнир в Индиан-Уэллсе, проиграв Эмме Наварро

17-я ракетка мира Элина Свитолина не смогла выйти в 1/8 финала теннисного турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|4
|6
В третьем круге украинка со счётом 1:6, 6:4, 3:6 уступила 23-й ракетке мира американке Эмме Наварро. Встреча теннисисток длилась ровно 2 часа. На счету Свитолиной один эйс, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести. Наварро отметилась одной двойной ошибкой, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.
В следующем раунде Наварро сыграет со второй ракеткой мира представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Встреча состоится 13 марта.
Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победительницей прошлого года стала представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале обыграла Арину Соболенко.
- 12 марта 2024
-
09:26
-
09:12
-
09:05
-
08:30
-
08:24
-
07:35
-
07:26
-
07:20
-
07:00
-
06:54
-
06:44
-
06:33
-
06:32
-
04:17
-
04:13
-
03:03
-
02:47
-
02:06
-
01:21
-
01:02
-
00:59
-
00:49
-
00:45
-
00:32
-
00:13
- 11 марта 2024
-
23:57
-
23:17
-
23:05
-
22:58
-
22:48
-
21:58
-
20:57
-
20:27
-
20:18
-
19:57