Элина Свитолина покинула турнир в Индиан-Уэллсе, проиграв Эмме Наварро

17-я ракетка мира Элина Свитолина не смогла выйти в 1/8 финала теннисного турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

В третьем круге украинка со счётом 1:6, 6:4, 3:6 уступила 23-й ракетке мира американке Эмме Наварро. Встреча теннисисток длилась ровно 2 часа. На счету Свитолиной один эйс, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести. Наварро отметилась одной двойной ошибкой, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.

В следующем раунде Наварро сыграет со второй ракеткой мира представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Встреча состоится 13 марта.

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победительницей прошлого года стала представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале обыграла Арину Соболенко.