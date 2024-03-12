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Соболенко: Радукану — невероятная спортсменка, она может показывать отличный теннис

Соболенко: Радукану — невероятная спортсменка, она может показывать отличный теннис
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы над бывшей 10-й ракеткой мира британкой Эммой Радукану в 1/16 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) поделилась мнением о сопернице.

«Я знаю, что уровень Эммы по-прежнему высок, она может показывать отличный теннис. Но в ключевые моменты я сосредоточилась на себе, на том, что мне нужно делать на корте, и, думаю, это сработало. Рада, что могу сохранять концентрацию в трудные моменты. Эмма — невероятная теннисистка, она показала прекрасный теннис, хотя и не проводила много матчей в последние пары месяцев», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Следующей соперницей Соболенко в Индиан-Уэллсе станет 23-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро.

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