«Как ты можешь не понимать?» Джокович поспорил с судьёй во время матча в Индиан-Уэллсе

12 марта завершился матч между итальянским теннисистом Лукой Нарди и первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. В ходе матча сербский теннисист поспорил с судьёй, потому что счёл игру Нарди помехой, из-за чего он подумал, что мяч после его подачи попал в аут.
Джокович. Он ударил по мячу и остановился.
Судья. Нет, не остановился.
Джокович. Это была остановка.
Судья. Тот факт, что он стоит на месте, не означает, что розыгрыш остановился.
Джокович. Разве тот факт, что он стоит на месте, не означает, что розыгрыш останавливается? О чём ты вообще? Он остановился и полностью запутал меня, поэтому я тоже остановился. Как ты можешь этого не понимать? Ты шутишь?
Судья. Чего ты хочешь? Чтобы я зачёл это как помеху?
Джокович. Конечно!
Судья. То, что он просто стоит и не играет, — не основание для помехи.
Напомним, Нарди в этом матче обыграл Джоковича в двух сетах и не дал ему пройти в четвёртый круг турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
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Сам Джокович признавался, что ему тяжело из-за того, что он не получает в этом сезоне трофеев.
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