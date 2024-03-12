«Как ты можешь не понимать?» Джокович поспорил с судьёй во время матча в Индиан-Уэллсе

12 марта завершился матч между итальянским теннисистом Лукой Нарди и первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. В ходе матча сербский теннисист поспорил с судьёй, потому что счёл игру Нарди помехой, из-за чего он подумал, что мяч после его подачи попал в аут.

Джокович. Он ударил по мячу и остановился.

Судья. Нет, не остановился.

Джокович. Это была остановка.

Судья. Тот факт, что он стоит на месте, не означает, что розыгрыш остановился.

Джокович. Разве тот факт, что он стоит на месте, не означает, что розыгрыш останавливается? О чём ты вообще? Он остановился и полностью запутал меня, поэтому я тоже остановился. Как ты можешь этого не понимать? Ты шутишь?

Судья. Чего ты хочешь? Чтобы я зачёл это как помеху?

Джокович. Конечно!

Судья. То, что он просто стоит и не играет, — не основание для помехи.

Напомним, Нарди в этом матче обыграл Джоковича в двух сетах и не дал ему пройти в четвёртый круг турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Сам Джокович признавался, что ему тяжело из-за того, что он не получает в этом сезоне трофеев.