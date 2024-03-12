Янчук: у Медведева был запас прочности в матче с Кордой

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о выступлении четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) с американским спортсменом Себастьяном Кордой. Россиянин одержал победу со счётом 6:4, 5:7, 6:3. Янчук подчеркнул, что Медведев уверенно действовал против соперника в этой встрече и имел запас прочности.

«Я думаю, Медведев был уверен в своей победе, несмотря на то что до этого проигрывал Корде. Надо сказать, что Корда в обмене ударами с задней линии явно уступал Медведеву. У Медведева был запас надёжности, прочности, поэтому Корда старался чаще выходить к сетке, и иногда у него это получалось. Но это были эпизоды, на них много очков не заработаешь», — приводит слова Янчука ТАСС.

Напомним, в 1/8 финала соревнований в США Медведев встретится с 13-й ракеткой мира болгарским теннисистом Григором Димитровым, ранее обыгравшим француза Адриана Маннарино со счётом 6:3, 6:3.