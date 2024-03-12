Соболенко — о предупреждении за брань: сказала судье: «Могла бы это и проигнорировать»

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила, почему получила предупреждение во время победного матча с бывшей 10-й ракеткой мира британкой Эммой Радукану в 1/16 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«После матча? Да я просто сказала ей: «Да ладно, ты могла бы и не давать мне этого предупреждения. Не так уж плохо я и выразилась». Там было одно конкретное слово, но не в адрес судьи. Когда злишься, можешь сказать: «К чёрту (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») это дерьмо». И я просто сказала: «Ты могла бы это и проигнорировать». Я что, опять сказала «К чёрту это дерьмо»? Да, я вновь это повторила. Ну что ж, к чёрту это дерьмо (смеётся)», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Следующей соперницей Соболенко в Индиан-Уэллсе станет 23-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро.