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Арина Соболенко: после камбэка со Стирнс не хотелось расплёскивать эмоции с Радукану

Арина Соболенко: после камбэка со Стирнс не хотелось расплёскивать эмоции с Радукану
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как настраивала себя на матч с чемпионкой US Open – 2021 британкой Эммой Радукану в рамках 3-го круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) после тяжёлой победы над американкой Питон Стирнс (6:7 (2:7), 6:2, 7:6 (8:6)).

«Когда ты справляешься с эмоционально тяжёлым матчем, стараешься делать выводы, в следующий раз быть более собранной и меньше расплёскивать эмоции. После камбэка не хочется загонять себя в подобную ситуацию и героически выбираться», — сказала Соболенко на YouTube-канале «Больше!»

Напомним, встреча с Радукану после волевой победы над Стирнс завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Соболенко.

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