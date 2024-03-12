«Короткие шорты — моя маленькая хитрость». Руне — о своей игровой экипировке

Седьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, как экипировка помогает ему во время важных матчей.

«Длина моих шорт? Думаю, где-то пять дюймов. Это в самый раз», — сказал Руне в студии Tennis Channel.

«Знаете, что мне нравится? Когда матч становится напряжённым и он подтягивает шорты, чтобы устрашить соперника», — добавил ведущий.

«Видели момент при счёте 5:5 на тай-брейке. Музетти ошибся с форхенда из-за этого. Я натянул шорты — и он не справился. Это моя маленькая хитрость», — ответил Руне.

Напомним, вчера, 11 марта, Руне пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). В матче 1/16 финала датчанин со счётом 6:2, 7:6 (7:5) переиграл 26-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти. Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.