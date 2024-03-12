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«Есть причина». Даниил Медведев высказался о проблемах с подачей

«Есть причина». Даниил Медведев высказался о проблемах с подачей
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о проблемах с подачей в матче с американцем Себастьяном Кордой в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Я вообще чуть-чуть хуже подаю в последнее время. Не помню точно, когда это началось. Но на то есть причина, которую я стараюсь исправить. И я уверен, что у меня это получится в один момент, но да, здесь (в Индиан-Уэллсе) намного тяжелее подавать. Но так было и до него.

Я не знаю, сколько у нас был процент первой подачи, но, как мне казалось, он подавал только вторые, я подавал только вторые. При этом весь матч я старался: сейчас давай так подам, так, в тело, косую, под лево, слабее, сильнее. Ничего вообще не помогало, поэтому уже в конце решил, как пойдёт, так пойдёт, и получилось выиграть», — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!»

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