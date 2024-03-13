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Анастасия Павлюченкова проиграла Марте Костюк в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Анастасия Павлюченкова проиграла Марте Костюк в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
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Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, финалистка «Ролан Гаррос», 24-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В матче 1/8 финала Павлюченкова (22) со счётом 4:6, 1:6 проиграла 21-летней представительнице Украины Марте Костюк (31). Встреча теннисисток продлилась 1 час 19 минут.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 марта 2024, вторник. 23:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Павлюченкова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Костюк ни одного эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

За выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе Костюк сразится ещё с одной россиянкой Анастасией Потаповой (Шевченко) (28).

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Календарь турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
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