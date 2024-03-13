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Алькарас: всегда говорил, что мой кумир — Надаль, но мне очень хочется играть как Федерер

Алькарас: всегда говорил, что мой кумир — Надаль, но мне очень хочется играть как Федерер
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что хотел бы играть как швейцарский теннисист Роджер Федерер.

«Я всегда говорил, что мой кумир — Рафа, но мне очень хочется играть как Роджер. Не буду врать, его стиль и элегантность на корте — это нечто потрясающее. Я множество раз говорил, что моя игра больше похожа по стилю на игру Роджера. Я бы хотел играть как он. Я хотел бы сыграть с Федерером хотя бы один раз», — приводит слова Алькараса Tennis Channel.

Напомним, ранее Алькарас вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче четвёртого круга испанский спортсмен обыграл венгерского теннисиста Фабиана Марожана.

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