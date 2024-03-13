Алькарас: всегда говорил, что мой кумир — Надаль, но мне очень хочется играть как Федерер

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что хотел бы играть как швейцарский теннисист Роджер Федерер.
«Я всегда говорил, что мой кумир — Рафа, но мне очень хочется играть как Роджер. Не буду врать, его стиль и элегантность на корте — это нечто потрясающее. Я множество раз говорил, что моя игра больше похожа по стилю на игру Роджера. Я бы хотел играть как он. Я хотел бы сыграть с Федерером хотя бы один раз», — приводит слова Алькараса Tennis Channel.
Напомним, ранее Алькарас вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче четвёртого круга испанский спортсмен обыграл венгерского теннисиста Фабиана Марожана.