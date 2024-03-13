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Возняцки — о встрече со Свёнтек: должна показать лучший теннис, чтобы навязать борьбу Иге

Возняцки — о встрече со Свёнтек: должна показать лучший теннис, чтобы навязать борьбу Иге
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Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки высказалась о предстоящей встрече с польской теннисисткой Игой Свёнтек в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Я комментировала некоторые матчи Иги. Я знаю, как она играет. Очевидно, её теннис хорош, она играет мощно. Мы с ней тренировались вместе несколько раз после моего возвращения, в том числе во время Открытого чемпионата США. Да, я знаю, как она играет, но одно дело знать, и совсем другое — играть против неё целый матч. Знаю, что мне нужно показать свой лучший теннис, чтобы навязать борьбу Иге. Надеюсь, что смогу это сделать», — сказала Возняцки на пресс-конференции.

Напомним, в 1/8 финала турнира в США Возняцки обыграла немку Анжелику Кербер, а Свёнтек одержала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

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