Свёнтек: испытываю огромное уважение к Возняцки. Уверена, это будет отличный матч

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек после победы над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) поделилась ожиданиями от встречи с бывшим лидером мирового рейтинга датской спортсменкой Каролиной Возняцки в четвертьфинале соревнований.

«Каролина действительно опытная спортсменка. Я уважаю её. Она великолепно играла. Даже после декретного отпуска она боролась, чтобы вернуться. Я испытываю огромное уважение к Каролине. Уверена, это будет отличный матч. За пределами корта она замечательный человек», — сказала Свёнтек после матча.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в решающем матче прошлого года обыграла Арину Соболенко из Беларуси.