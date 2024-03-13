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Свёнтек: испытываю огромное уважение к Возняцки. Уверена, это будет отличный матч

Свёнтек: испытываю огромное уважение к Возняцки. Уверена, это будет отличный матч
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек после победы над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) поделилась ожиданиями от встречи с бывшим лидером мирового рейтинга датской спортсменкой Каролиной Возняцки в четвертьфинале соревнований.

«Каролина действительно опытная спортсменка. Я уважаю её. Она великолепно играла. Даже после декретного отпуска она боролась, чтобы вернуться. Я испытываю огромное уважение к Каролине. Уверена, это будет отличный матч. За пределами корта она замечательный человек», — сказала Свёнтек после матча.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в решающем матче прошлого года обыграла Арину Соболенко из Беларуси.

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