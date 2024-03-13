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«Победа над Джоковичем — это невероятно». Синнер — об успехе Нарди в Индиан-Уэллсе

«Победа над Джоковичем — это невероятно». Синнер — об успехе Нарди в Индиан-Уэллсе
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Третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о сенсационном поражении первой ракетки мира серба Новака Джоковича от 123-й ракетки мира итальянца Луки Нарди в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Лука — очень хороший парень. Я очень рад за него. Бывают такие моменты, когда ты выходишь на корт играть с первой ракеткой мира и не знаешь, что делать и что произойдёт. Победа над Новаком — это невероятно, не так ли?» — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 13 марта, Нарди встретится с 17-й ракеткой мира американским теннисистом Томми Полом в матче четвёртого круга турнира в США. Синнер ранее вышел в четвертьфинал соревнований в Индиан-Уэллсе, где сыграет с представителем Чехии Иржи Легечкой.

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