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Селиваненко: матчи с Кордой складываются для Медведева непросто

Селиваненко: матчи с Кордой складываются для Медведева непросто
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о победе четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева над представителем США Себастьяном Кордой в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Селиваненко отметил, что оба игрока не показали идеальный теннис в этой встрече.

«Счёт личных встреч говорит за себя, игры с Себастьяном складываются для Даниила непросто. Что касается их матча в Индиан-Уэллсе и большого количества брейков, то Даниил сам сказал в интервью после матча, что это был не самый идеальный теннис с обеих сторон. Такое тоже бывает», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

Напомним, в 1/8 финала соревнований в США Медведев сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является испанский спортсмен Карлос Алькарас, занимающий второе место в мировом рейтинге.

Расписание "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
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