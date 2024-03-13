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Хольгер Руне назвал «небольшим хаосом» постоянные смены тренеров в своей команде

Хольгер Руне назвал «небольшим хаосом» постоянные смены тренеров в своей команде
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Седьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне назвал «небольшим хаосом» постоянные смены тренеров в своей команде. Спортсмен заявил, что впервые столкнулся с такой проблемой и поначалу не знал, как с ней справляться, поэтому даже начал паниковать.

«Честно говоря, после Открытого чемпионата Франции в прошлом году был небольшой хаос. В это время в карьере произошло несколько изменений, ко мне присоединялись, а потом уходили несколько разных людей. Честно говоря, это действительно первый раз, когда это случилось со мной», — сказал Руне на одной из пресс-конференций турнира в Индиан-Уэллсе.

Напомним, в прошлом году датчанин расстался со своим тренером, с которым тренировался с самого детства, так как теннисист захотел попробовать что-то новое. Так, за последние несколько месяцев в туре Руне сначала тренировал Патрик Муратоглу, но затем они приняли решение разойтись. После датчанин нанял Бориса Беккера, заявив о долгосрочном сотрудничестве, что многие зрители восприняли очень положительно, так как немец ранее тренировал и Новака Джоковича, добившись с ним больших высот. В конце прошлого года Руне пригласил в команду к Беккеру бывшего тренера Роджера Федерера Северина Люэти, но через несколько недель их пути разошлись. Затем Беккер неожиданно ушел в отставку, и Руне снова нанял Патрика Муратоглу.

Сейчас, по словам датчанина, он доволен работой с французским специалистом и пытается сделать всё для достижения их общих целей.

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