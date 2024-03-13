Онс Жабер: если бы я выиграла Уимблдон в прошлом году, то ушла бы и родила ребёнка

Шестая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер призналась, что планировала уйти в отпуск и родить ребёнка, если бы выиграла Уимблдон в 2023 году.

«Вы знаете, мне 29 лет. Моя цель — родить ребёнка, сейчас подходящее для этого время. Итак, я подумала, что выйду в финал Уимблдона. Если мне удастся победить, то я смогу немного отдохнуть, так как моё тело сильно измотано выступлениями на турнирах, и, возможно, родить ребёнка. Просто я чувствовала, что играю в отличный теннис, поэтому у меня есть шанс выиграть турнир «Большого шлема» и потом уйти. А если я остановлюсь и уйду в отпуск до победы, я не знаю, когда я вернусь, будет ли у меня ещё один шанс выиграть этот турнир», — сказала Жабер в интервью Борхе Дюрану на Tennis Insider Club.

Напомним, в финале Уимблдона-2023 Жабер, будучи шестой сеяной турнира, в двух сетах со счётом 6:4, 6:4 проиграла 42-й ракетке мира Маркете Вондроушовой. Онс стала первой в истории несеяной теннисисткой, выигравшей Уимблдон.