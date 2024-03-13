Эрика Андреева отыграла 8 матчболов в матче с Хибино и вышла в 1/4 финала в Чарльстоне

Российская теннисистка, 98-я ракетка мира Эрика Андреева в трёх сетах победила японку Нао Хибино в матче второго круга турнира категории WTA-125 в Чарльстоне (США). Матч завершился со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:3 в пользу российской теннисистки.

Матч продолжался 2 часа 25 минут. За это время Эрика Андреева выполнила 4 эйса, реализовала 3 брейк-пойнта из 7 и допустила 3 двойные ошибки. На счету 80-й ракетки мира Хибино 3 подачи навылет, 3 реализованных брейк-пойнта из 8 и 2 двойные ошибки. Во втором сете Андреева отыграла 8 матчболов.

Эрика Андреева провела четвёртый матч на турнире в Чарльстоне, который она начинала с квалификации. В следующем круге россиянка встретится с 66-й ракеткой мира, китаянкой Ван Яфань.