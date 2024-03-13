«Не понимаю, почему в теннисе так». Радукану раскритиковала туры за частую смену мячей

Чемпионка US Open – 2021, бывшая 10-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану раскритиковала политику туров в отношении постоянной смены мячей на турнирах.

«Условия в Индиан-Уэллсе сильно отличаются от условий в Майами. В Майами очень влажно. Мячи очень тяжёлые. Они другие, что, на мой взгляд, не лучшим образом сказывается на запястьях игроков, но особенно на моём.

Честно говоря, я считаю, что это очень пагубно сказывается на нас, ведь нам приходится менять мячи каждую неделю, особенно плохо это для тех, кто ранее перенёс операцию.

Я знаю многих игроков, которые тоже страдают из-за проблем с запястьями. Не понимаю, почему во всех других видах спорта всё одинаково, а в теннисе — неделя за неделей всё меняется», — приводит слова Радукану Eurosport.