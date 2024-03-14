Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф в день рождения разгромила Мертенс на турнире в Индиан-Уэллсе

Кори Гауфф в день рождения разгромила Мертенс на турнире в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В матче 1/8 финала Гауфф (3) со счётом 6:0, 6:2 разгромила 28-ю ракетку мира бельгийку Элисе Мертенс (24). Отметим, что накануне, 13 марта Гауфф исполнилось 20 лет.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
13 марта 2024, среда. 23:20 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2
6 		6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Встреча Гауфф с Мертенс продлилась 1 час и 7 минут. Гауфф три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Мертенс ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в полуфинал Индиан-Уэллса Гауфф сразится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия, 11) — Юань Юэ (Китай).

Материалы по теме
Разнесла 4 чемпионок ТБШ подряд! Юная россиянка ошеломила всех в Индиан-Уэллсе в 2018-м
Разнесла 4 чемпионок ТБШ подряд! Юная россиянка ошеломила всех в Индиан-Уэллсе в 2018-м
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android