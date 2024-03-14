Кори Гауфф в день рождения разгромила Мертенс на турнире в Индиан-Уэллсе

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В матче 1/8 финала Гауфф (3) со счётом 6:0, 6:2 разгромила 28-ю ракетку мира бельгийку Элисе Мертенс (24). Отметим, что накануне, 13 марта Гауфф исполнилось 20 лет.

Встреча Гауфф с Мертенс продлилась 1 час и 7 минут. Гауфф три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Мертенс ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в полуфинал Индиан-Уэллса Гауфф сразится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия, 11) — Юань Юэ (Китай).