Медведев — о работе кассиром в Индиан-Уэллсе: я пытался быть актёром, но это непросто

Четвёртая ракетка мира, победитель US Open — 2021 Даниил Медведев прокомментировал работу кассиром на турнире в Индиан-Уэллсе. Напомним, ранее российский спортсмен вместе с другими теннисистами снялся в проморолике, в котором игроки притворялись работниками турнира.

«Немного страшно, что тебя сразу узнают – и игра закончится. Было весело. Даже если меня узнавали и просили сфоткаться, мы продолжали – вдруг кто-нибудь не узнает. Возникали забавные моменты. Я пытался быть актёром, но это непросто. С первым парнем, которого я пробивал, получилось лучше всего. Он либо спешил, либо был в плохом настроении. Мне объяснили, как это делается, но я очень переживал. И я пытался шутить: «Извините, у меня первый день». А он вообще не реагировал. Просто такой: «Ладно, давай быстрее». Я его пробил, он ушёл. Я пожелал ему хорошего дня, а он вроде даже не ответил. Было весело», — приводит слова Медведева Tennis Channel.