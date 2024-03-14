Синнер: рад, что папа приехал со мной в Индиан-Уэллс, на победной Австралии его не было

Третья ракетка мира, победитель турнира «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер высказался о присутствии рядом своего отца во время турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Он нервничает. Он просто не показывает этого, я думаю, удивительно, что он здесь. Это немного другое ощущение и общение, так как идут соревнования. Но мы всё равно готовим вместе по вечерам и смотрим несколько сериалов, по которым я сильно скучал в последние годы. Я так давно не был рядом с папой. Здорово, что он рядом и, очевидно, вся остальная команда. С ними весело. Это потрясающе», — сказал Синнер на пресс-конференции после матча с Беном Шелтоном.

В связи с тем что теннисист довольно рано ушёл из дома, родители Янника, продолжая поддерживать сына, по-настоящему никогда не вмешивались в теннисную сторону его жизни. Они редко ездят с ним на турниры, в том числе их не было в этом году в Мельбурне, где итальянец выиграл свой первый трофей «Большого шлема». Янник был расстроен этому факту, но зато теперь очень рад, что его отец приехал поддержать сына на турнир в Индиан-Уэллсе.

Напомним, в следующем раунде Синнер сыграет с 32-й ракеткой мира чехом Иржи Легечкой, который в 1/8 финала обыграл грека Стефаноса Циципаса.