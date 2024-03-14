Гауфф: я стараюсь как можно чаще выигрывать с «баранкой». Хочу создать свою пекарню

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о своём отношении к победам в сетах со счётом 6:0.

«Как я реагирую на победу с „баранкой“? Честно говоря, я стараюсь как можно чаще выигрывать со счётом 6:0. У Свёнтек своя пекарня, а я могу создать её копию. Но я помню о суеверии. Когда после победы 6:0, ты проигрываешь следующий сет. Тейлор Фритц говорил об этом ранее. Конечно, подобное происходит, но я не верю в это», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 14 марта, в матче 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) Гауфф (3) разгромила 28-ю ракетку мира бельгийку Элисе Мертенс (24). Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:2.