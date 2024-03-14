Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это было так весело». Федерер — о первом возвращении на корт после завершения карьеры

«Это было так весело». Федерер — о первом возвращении на корт после завершения карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 42-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, когда в последний раз играл в теннис.

«Я всегда думал, каким будет момент, когда я завершу карьеру и вернусь на теннисный корт. Недавно мы с женой впервые в жизни забронировали корт. Мы подумали: «Возможно, корт свободен во вторник с трёх до четырёх? Было бы забавно пойти поиграть». Это было где-то месяц назад или два. И мы отправились играть. Рядом тренировались дети, и это было так весело», — сказал Федерер в интервью GQ.

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.

Материалы по теме
«Я не скучаю по теннису». Федерер — о жизни после завершения карьеры
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android