«Это было так весело». Федерер — о первом возвращении на корт после завершения карьеры

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 42-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, когда в последний раз играл в теннис.

«Я всегда думал, каким будет момент, когда я завершу карьеру и вернусь на теннисный корт. Недавно мы с женой впервые в жизни забронировали корт. Мы подумали: «Возможно, корт свободен во вторник с трёх до четырёх? Было бы забавно пойти поиграть». Это было где-то месяц назад или два. И мы отправились играть. Рядом тренировались дети, и это было так весело», — сказал Федерер в интервью GQ.

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.