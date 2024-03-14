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Netflix анонсировал выход документального сериала о Карлосе Алькарасе

Netflix анонсировал выход документального сериала о Карлосе Алькарасе
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Стриминговая платформа Netflix анонсировала выход документального сериала о двукратном чемпионе турниров «Большого шлема», второй ракетке мира, испанском теннисисте Карлосе Алькарасе. Он должен выйти в 2025 году.

Съёмки сериала, предположительно, начались на выставочном турнире The Netflix Slam, где Алькарас обыграл 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира соотечественника Рафаэля Надаля. Коммерческое мероприятие прошло в Лас-Вегасе (США).

На данный момент неизвестно, на каких условиях Алькарас сотрудничает с Netflix.

В данный момент Алькарас находится в Индиан-Уэллсе (США), где пытается защитить титул чемпиона турнира серии «Мастерс». В четвертьфинале соревнований Карлос сразится с немцем Александром Зверевым.

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