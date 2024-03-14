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Хольгер Руне: Медведев очень опасен на харде, но я всё равно буду атаковать

Хольгер Руне: Медведев очень опасен на харде, но я всё равно буду атаковать
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Седьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне поделился настроем на матч с чемпионом US Open – 2021, четвёртой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Я тот игрок, который в любом случае будет атаковать. Мне всё равно с кем играть, я буду атаковать. Конечно, матч с Даниилом будет совершенно непохож на прошедший поединок с Фритцем. Единственное, что их роднит, — это мощная подача. Но, к примеру, Фритц встречает мяч близко, у самой задней линии. Медведев же – далеко. Медведев очень опасен на это покрытии… Я просто буду восстанавливаться и верить в себя», — сказал Руне в интервью на корте.

Отметим, что счёт личных встреч Медведева с Руне равные — 1-1.

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