Хольгер Руне: Медведев очень опасен на харде, но я всё равно буду атаковать

Седьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне поделился настроем на матч с чемпионом US Open – 2021, четвёртой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Я тот игрок, который в любом случае будет атаковать. Мне всё равно с кем играть, я буду атаковать. Конечно, матч с Даниилом будет совершенно непохож на прошедший поединок с Фритцем. Единственное, что их роднит, — это мощная подача. Но, к примеру, Фритц встречает мяч близко, у самой задней линии. Медведев же – далеко. Медведев очень опасен на это покрытии… Я просто буду восстанавливаться и верить в себя», — сказал Руне в интервью на корте.

Отметим, что счёт личных встреч Медведева с Руне равные — 1-1.