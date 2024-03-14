21-летняя Марта Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA-1000

32-я ракетка мира, 21-летняя украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000.

Это произошло в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинальном матче Костюк (31) со счётом 6:0, 7:5 обыграла 33-ю ракетку мира, 22-летнюю россиянку Анастасию Потапову (28). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 10 минут.

За выход в дебютный финал турнира WTA-1000 Костюк сразится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 1) — Каролина Возняцки (Польша, 1). В данный момент счёт поединка 3:1 (первый сет) в пользу датчанки.

Костюк продолжает прогрессировать в текущем сезоне. На его старте Марта дошла до четвертьфинального раунда Australian Open, а в начале марта – до финала турнира WTA-500 в Сан-Диего (США).