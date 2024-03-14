Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

21-летняя Марта Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA-1000

21-летняя Марта Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA-1000
Комментарии

32-я ракетка мира, 21-летняя украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000.

Это произошло в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинальном матче Костюк (31) со счётом 6:0, 7:5 обыграла 33-ю ракетку мира, 22-летнюю россиянку Анастасию Потапову (28). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 10 минут.

За выход в дебютный финал турнира WTA-1000 Костюк сразится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 1) — Каролина Возняцки (Польша, 1). В данный момент счёт поединка 3:1 (первый сет) в пользу датчанки.

Костюк продолжает прогрессировать в текущем сезоне. На его старте Марта дошла до четвертьфинального раунда Australian Open, а в начале марта – до финала турнира WTA-500 в Сан-Диего (США).

Материалы по теме
Вторая «баранка» подряд! Потапова уступила украинке, снова отдав сет под ноль
Вторая «баранка» подряд! Потапова уступила украинке, снова отдав сет под ноль
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android