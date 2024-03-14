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«Полёт на стиле». Арина Соболенко опубликовала совместное фото с Димитровым

«Полёт на стиле». Арина Соболенко опубликовала совместное фото с Димитровым
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях совместное фото с бывшей третьей ракеткой мира болгарином Григором Димитровым. Соболенко и Димитров, по всей видимости, вместе летят в Майами (США).

Фото: из личного архива Арины Соболенко

«Полёт на стиле», — подписала фото Соболенко, добавив эмодзи «смех до слёз».

Соболенко и Димитров вылетели в Майами из Индиан-Уэллса (США). Соболенко (2) сенсационно не сумела преодолеть 1/8 финала соревнований WTA-1000, со счётом 3:6, 6:3, 2:6 проиграв 23-й ракетке мира 22-летней американке Эмме Наварро (23).

Димитров же в Индиан-Уэллсе дошёл до 1/8 финала, где со счётом 4:6, 4:6 проиграл чемпиону US Open – 2021, четвертой ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву (4).

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