Ига Свёнтек вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе на снятии Возняцки
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в полуфинальный раунд турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 17 марта.
В четвертьфинале Свёнтек (1) встречалась с чемпионкой Australian Open — 2018, бывшей первой ракеткой мира датчанкой Каролиной Возняцки (WC). Возняцки мощно начала первый сет (вела со счётом 4:1), однако после этого проиграла пять геймов подряд.
В итоге, при счёте 6:4, 1:0 в пользу Свёнтек Возняцки снялась с поединка из-за травмы. Поединок продлился 1 час и 11 минут.
Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
14 марта 2024, четверг. 22:35 МСК
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|1
|
|0
Каролина Возняцки
К. Возняцки
За выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе Свёнтек сразится с 32-й ракеткой мира, 21-летней украинкой Мартой Костюк (31).
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