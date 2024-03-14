Ига Свёнтек вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе на снятии Возняцки

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в полуфинальный раунд турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 17 марта.

В четвертьфинале Свёнтек (1) встречалась с чемпионкой Australian Open — 2018, бывшей первой ракеткой мира датчанкой Каролиной Возняцки (WC). Возняцки мощно начала первый сет (вела со счётом 4:1), однако после этого проиграла пять геймов подряд.

В итоге, при счёте 6:4, 1:0 в пользу Свёнтек Возняцки снялась с поединка из-за травмы. Поединок продлился 1 час и 11 минут.

За выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе Свёнтек сразится с 32-й ракеткой мира, 21-летней украинкой Мартой Костюк (31).