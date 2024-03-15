Кори Гауфф обыграла Юань Юэ и вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) встретились 49-я ракетка мира, китайская теннисистка Юань Юэ и третья ракетка мира Кори Гауфф, представляющая США. Победу со счётом 6:4, 6:3 одержала американка.

Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. За это время Юань Юэ не сделала ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из 10. На счету Гауфф шесть эйсов, 17 двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

В полуфинале Гауфф сыграет с победителем противостояния между теннисисткой из США, 23-й ракеткой мира Эммой Наварро и гречанкой Марией Саккари (девятая ракетка).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в решающем матче прошлого года обыграла Арину Соболенко из Беларуси.

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