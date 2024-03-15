Алькарас уверенно обыграл Зверева и вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 15 марта, на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и представителем Германии, шестой ракеткой Александром Зверевым. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Алькараса.
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Матч продолжался 3 часа 6 минут. Алькарас сделал одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. Зверев выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.
Отметим, четвертьфинальный матч был остановлен из-за аномального нашествия пчёл на стадионе при счёте 1:1 в первом сете. Одна из пчёл даже ужалила в лоб испанского теннисиста.
В полуфинале «Мастерса» в США Алькарас встретится с итальянским теннисистом, третьей ракеткой мира Янником Синнером.
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.
Алькарас показал, как восстанавливается после травмы:
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