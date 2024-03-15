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Карлос Алькарас – Александр Зверев 6:3 6:1, победил Алькарас, результат матча в Индиан-Уэллсе 15 марта

Алькарас уверенно обыграл Зверева и вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Сегодня, 15 марта, на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и представителем Германии, шестой ракеткой Александром Зверевым. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Алькараса.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
15 марта 2024, пятница. 01:15 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Матч продолжался 3 часа 6 минут. Алькарас сделал одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. Зверев выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

Отметим, четвертьфинальный матч был остановлен из-за аномального нашествия пчёл на стадионе при счёте 1:1 в первом сете. Одна из пчёл даже ужалила в лоб испанского теннисиста.

В полуфинале «Мастерса» в США Алькарас встретится с итальянским теннисистом, третьей ракеткой мира Янником Синнером.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.

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