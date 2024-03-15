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Алькараса ужалила пчела в лоб во время матча со Зверевым в Индиан-Уэллсе

Испанского теннисиста Карлоса Алькараса ужалила пчела в лоб во время четвертьфинального матча турнира в Индиан-Уэллсе против немца Александра Зверева, сообщает журналист Жозе Моргано в своей социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на агента теннисиста.

Ранее матч между Зверевым и Алькарасом был остановлен из-за аномального нашествия пчёл на стадионе.

Победитель этого матча в полуфинале турнира встретится с итальянцем Янником Синнером.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в решающем матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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