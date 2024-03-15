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Алькараса ужалила пчела в лоб во время матча со Зверевым в Индиан-Уэллсе

Алькараса ужалила пчела в лоб во время матча со Зверевым в Индиан-Уэллсе
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Испанского теннисиста Карлоса Алькараса ужалила пчела в лоб во время четвертьфинального матча турнира в Индиан-Уэллсе против немца Александра Зверева, сообщает журналист Жозе Моргано в своей социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на агента теннисиста.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
15 марта 2024, пятница. 01:15 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
1
1
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Ранее матч между Зверевым и Алькарасом был остановлен из-за аномального нашествия пчёл на стадионе.

Победитель этого матча в полуфинале турнира встретится с итальянцем Янником Синнером.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в решающем матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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