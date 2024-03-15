Даниил Медведев выиграл первый сет у Хольгера Руне в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Сейчас, 15 марта, проходит четвертьфинальный матч теннисного турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе между четвёртой ракеткой мира Даниилом Медведевым и седьмой ракеткой Хольгером Руне.
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Первый сет встречи завершился победой россиянина со счётом 7:5. Медведев отметился четырьмя эйсами, одной двойной ошибкой, а также реализовал две брей-пойнта из семь.
Победитель этой пары в полуфинале сыграет с 17-й ракеткой мира американцем Томми Полом, который в своём матче обыграл норвежца Каспера Рууда (6:2, 1:6, 6:3).
Турнир категории Masters в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победителем прошлого года стал испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:2.
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