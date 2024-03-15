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После победы Медведева над Руне у теннисистов состоялся диалог у сетки

После победы Медведева над Руне у теннисистов состоялся диалог у сетки
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После окончания матча 1/4 финала турнира серии«Мастерс» в Индиан-Уэллсе между четвёртой ракеткой мира, российским теннисистом Даниилом Медведевым и датчанином Хольгером Руне (7-й в рейтинге ATP) у спортсменов состоялся диалог у сетки. В начале второго сета в ходе розыгрыша Руне сыграл в тело Медведеву, что не понравилось теннисисту из России.

Медведев: Мы можем поговорить об этом раздевалке. Я не слышал, как ты сказал извини.

Руне: Нет причин об этом говорить.

Медведев: Сори, мэн.

Матч завершился победой россиянина со счётом 7:5, 6:4. В полуфинале Медведев сыграет с американским теннисистом, 17-й ракеткой мира Томми Полом.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
15 марта 2024, пятница. 04:55 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Турнир категории Masters в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победителем прошлого года стал испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:2.

Сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Календарь «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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