«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 15 марта: результаты всех матчей

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) в ночь с 14 на 15 марта (мск) прошёл очередной игровой день, в котором были сыграны четыре матча 1/4 финала. В полуфинал пробились четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, 17-й в рейтинге ATP американец Томми Пол, второй номер мировой классификации испанец Карлос Алькарас и третья ракетка мира Янник Синнер из Италии.

Все результаты матчей игрового дня 15 марта:

Томми Пол (США, 17) — Каспер Рууд (Норвегия, 9) — 6:2, 1:6, 6:3;

Янник Синнер (Италия, 3) — Иржи Легечка (Чехия)— 6:3, 6:3;

Даниил Медведев (Россия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 7) — 7:5, 6:4;

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Александр Зверев (германия, 6) — 6:3, 6:1.

Полуфиналы пройдут в ночь с 16 на 17 марта по московскому времени.