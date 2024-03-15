Медведев — о разговоре с Руне после матча: Хольгер извинился, а я не увидел и разозлился

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об эпизоде, произошедшем после матча с датчанином Хольгером Руне в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Напомним, в ходе розыгрыша во втором сете встречи Руне сыграл в тело Медведеву, что не понравилось российскому спортсмену. После матча Медведев сказал Руне, что не видел, чтобы тот извинился за произошедшее. Руне сказал: «Нет причин об этом говорить».

«Да, мы поговорили с Хольгером. Я не видел, чтобы он извинился. Мяч попал в меня, и это не проблема, такое случается. Просто обычно соперники извиняются за подобное. Я не видел этого, но Хольгер извинился. Я был на взводе, был эмоционален. Он сказал, что извинился, и я попросил прощения за претензию, потому что не видел этого. Простое недопонимание. На этом всё, история завершена.

Я ничего не имею против Хольгера. Я тоже иногда так делаю, потом извиняюсь, и инцидент исчерпан. В этой ситуации я не увидел извинений и разозлился. Оказалось, что он попросил прощения, и я извинился за свою реакцию», — сказал Медведев на пресс-конференции.