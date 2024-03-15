Медведев — о победе над Руне: горжусь выдержкой в сегодняшнем матче
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над датчанином Хольгером Руне (7:5, 6;4) в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
15 марта 2024, пятница. 04:55 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Хольгер Руне
Х. Руне
«Горжусь выдержкой в сегодняшнем матче, потому что были и брейк-пойнты, и погода ветреная, тяжело было поймать ритм, как это часто бывает в Индиан-Уэллсе. А ещё Руне так играет, что не даёт ритма, в этом его игра состоит тоже. Нужно держать баланс в концентрации на игре соперника и на своей тоже. Рад, что до конца сумел сохранить концентрацию и в итоге победить», — сказал Медведев в эфире YouTube-канала «Больше!».
В полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе российский теннисист сыграет с американцем Томми Полом (17-й в рейтинге ATP).
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