Медведев — о победе над Руне: горжусь выдержкой в сегодняшнем матче

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над датчанином Хольгером Руне (7:5, 6;4) в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Горжусь выдержкой в сегодняшнем матче, потому что были и брейк-пойнты, и погода ветреная, тяжело было поймать ритм, как это часто бывает в Индиан-Уэллсе. А ещё Руне так играет, что не даёт ритма, в этом его игра состоит тоже. Нужно держать баланс в концентрации на игре соперника и на своей тоже. Рад, что до конца сумел сохранить концентрацию и в итоге победить», — сказал Медведев в эфире YouTube-канала «Больше!».

В полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе российский теннисист сыграет с американцем Томми Полом (17-й в рейтинге ATP).