Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф — о нашествии пчёл: Алькараса ужалили? Рада, что у него нет аллергии, было бы ужасно

Гауфф — о нашествии пчёл: Алькараса ужалили? Рада, что у него нет аллергии, было бы ужасно
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о нашествии пчёл во время матча 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, в котором встречались испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.

«Я узнала о ситуации с пчёлами только после матча. Посмотрела на табло, а счёт был лишь 2:1, хотя мы начали одновременно. Но ситуация безумная. Я никогда такого не видела. Неужели Карлоса действительно ужалили? Ох, так и было. Я видела видео, как он пытался убежать. Я бы сказала, что он не был достаточно быстр — на корте он шустрый, но тут он пытался понять, что происходит. Я была бы готова получить штраф, лишь бы покинуть корт (смеётся).

Пчёл невозможно одолеть. Он пытался отмахнуться ракеткой, но их было слишком много. Я сочувствовала Карлосу. Рада, что у него нет аллергии. Это было бы ужасно. Это самая сумасшедшая ситуация, которую я когда-либо видела на корте, и надеюсь, что она не повторится, по крайней мере со мной», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
15 марта 2024, пятница. 01:15 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Материалы по теме
Нашествие пчёл в Индиан-Уэллсе. Что случилось в матче Алькараса и Зверева?
Истории
Нашествие пчёл в Индиан-Уэллсе. Что случилось в матче Алькараса и Зверева?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android