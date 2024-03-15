Гауфф — о нашествии пчёл: Алькараса ужалили? Рада, что у него нет аллергии, было бы ужасно

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о нашествии пчёл во время матча 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, в котором встречались испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.
«Я узнала о ситуации с пчёлами только после матча. Посмотрела на табло, а счёт был лишь 2:1, хотя мы начали одновременно. Но ситуация безумная. Я никогда такого не видела. Неужели Карлоса действительно ужалили? Ох, так и было. Я видела видео, как он пытался убежать. Я бы сказала, что он не был достаточно быстр — на корте он шустрый, но тут он пытался понять, что происходит. Я была бы готова получить штраф, лишь бы покинуть корт (смеётся).
Пчёл невозможно одолеть. Он пытался отмахнуться ракеткой, но их было слишком много. Я сочувствовала Карлосу. Рада, что у него нет аллергии. Это было бы ужасно. Это самая сумасшедшая ситуация, которую я когда-либо видела на корте, и надеюсь, что она не повторится, по крайней мере со мной», — сказала Гауфф на пресс-конференции.
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