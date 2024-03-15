Медведев — о дочери: она, как и я, не хочет принимать никакой помощи

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о характере своей дочери Алисы. Напомним, 28-летний спортсмен стал отцом в октябре 2022 года.

«Думаю, что в ней, как и во всех детях, есть что-то от нас обоих. Что касается меня, то характер иногда создаёт мне проблемы на корте. Так что тренерам со мной не так-то просто – я им доверяю, но, чтобы доверие было полным, мне нужны моментальные результаты.

Допустим, тренер говорит, что на грунте мне нужно придавать мячу большее вращение. Я накручиваю на протяжении 10 минут и думаю: «Видишь, я не попал ни разу». Я начну сомневаться и, возможно, снова стану играть плоско.

Но когда я сам во что-то верю, тогда я иду к цели. Вне зависимости от результата.

То же самое и в подходе к воспитанию. Я читаю книги, пытаюсь меняться… Я стараюсь быть хорошим отцом в своём собственном понимании и хочу, чтобы она научилась многим вещам сама, но я, конечно, буду рядом, если ей нужна помощь.

Больше всего в жизни я ненавижу, когда ко мне подходит кто-то, например, тренер из женского тура, и говорит, что я должен чаще выходить к сетке. Я такой: «Какого чёрта?» Ненавижу это больше всего в жизни. Я буду рядом со своими детьми, когда им нужна помощь, но я не хочу навязываться.

Я всегда говорю Алисе: «Если тебе нужна помощь, я рядом». Она, как и я, не хочет принимать никакой помощи. Если ты пытаешься ей помочь, она начинает кричать и говорит: «Уходите, я должна сделать это сама». Так что у неё определённо мой характер. И да, я этим горжусь (смеётся)», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе российский теннисист сыграет с американцем Томми Полом (17-я ракетка мира).