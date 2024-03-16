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Даниил Медведев назвал игроков, которых считает лучшими в подаче, ударах и психологии

Даниил Медведев назвал игроков, которых считает лучшими в подаче, ударах и психологии
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев назвал теннисистов, которые обладают лучшими подачей, форхендом, бэкхендом и психологической устойчивостью.

«Подача. Я отдам предпочтение Карловичу только потому, что считаю, что у него рекорд по выполненным эйсам. Однажды я играл с ним на траве и не на центральном корте. Я не смог отбить мяч.

Форхенд… я бы выбрал Роджера. К сожалению, я играл с ним, когда он был не в лучшей форме, но помню, что, как только ты отбиваешь его форхенд, у тебя проблемы. Бэкхенд, хм. Кто доставляет мне больше всего хлопот при ударе слева? Мне нравится мой бэкхенд, поэтому я люблю играть с парнями кроссом слева. Алькарас. На мой взгляд, у Алькараса очень хороший бэкхенд.

Психологическая устойчивость, Рафа Надаль. Рафа, конечно. Он привносит интенсивность, как будто ты очень устаёшь во время игры из-за ауры матча. Именно это составляет его выносливость, именно поэтому он так хорош», — сказал Медведев на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.

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