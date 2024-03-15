«У дочки мой характер, горжусь этим». Признания Медведева перед 1/2 финала в Индиан-Уэллсе

В преддверии встречи с Томми Полом россиянин также признался, что боится насекомых, а ещё высказался об инциденте в игре с Хольгером Руне.

Чемпион US Open — 2021 Даниил Медведев уже добрался до полуфинала нынешнего розыгрыша супертурнира в Индиан-Уэллсе, победив в матче 1/4 финала Хольгера Руне со счётом 7:5, 6:4. При этом в начале второй партии датчанин попал в соперника у сетки во время розыгрыша, а в игре чуть не разгорелся серьёзный конфликт. После успешного завершения встречи россиянин подробно поделился своим мнением об инциденте, высказался о грядущей встрече с Томми Полом, отреагировал на ситуацию с нашествием пчёл во время противостояния Александра Зверева и Карлоса Алькараса, а также обозначил свои приоритеты на сезон.

– Поздравляю, Даниил. Добро пожаловать обратно в полуфинальную стадию в Индиан-Уэллсе. Это также первый полуфинал на «Мастерсе» после прошлогоднего титула в Риме. Вы довольны тем, где находитесь?

– Да, я услышал эту статистику и подумал: «Чёрт возьми, я должен выступить лучше». Но всё в порядке. Я очень доволен возвращением в полуфинальную стадию. Победил очень сильных соперников. Может быть, они были даже трудными. Теннисисты, с которыми мне в некотором смысле не нравится играть с точки зрения тактики, ритма и тому подобного. Сегодня было непросто играть при ветре, так что я действительно рад возможности победить и с нетерпением жду субботы.

– Вы подарили ещё один мем, но показалось, что между вами и Хольгером возникло какое-то недопонимание. У вас была возможность поговорить с ним?

– 100%, да. Проблема в том, что это разлетелось по соцсетям и все будут вспоминать это лет 10. А обо всех хороших розыгрышах, которые мы провели, забудут за день.

Ничего не поделать. Хорошо, что мы разобрались уже на корте. Я не видел, как он извинился, но да, мяч попал в меня, что не является проблемой, ведь это может произойти. Обычно игроки говорят: «Извини, извини», что угодно. Я этого не видел, но он это сделал.

Я не знал. Я сходил с ума и злился. Карлос Бернардес, судья матча, говорит мне, что Хольгер извинился. Он сам говорит мне, что извинился. Прошу прощения за то, что не видел, как извинялся Руне. И всё кончено.

Не думаю, что у этой истории будет продолжение. Да, я надеюсь.

Хольгер Руне и Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

– Происходило ли подобное с другим игроком или это что-то, связанное только с Хольгером?

– О нет, я не имею ничего против Хольгера. Как уже сказал, я просто не видел, чтобы он извинился после того, как мяч попал в меня. И я не думаю, что тоже иногда не приношу извинения соперникам. Когда вы бежите за мячом, за нелёгким мячом, пытаетесь выполнить кросс, удар по линии, и это хорошая тактика, чтобы атаковать противника. Однако потом вы извиняетесь и забываете об этом.

Я не собираюсь попадать в другие ситуации. Думаю, что, когда ты извиняешься, обычно всё сразу забывается.

Я этого не видел. Поэтому разозлился. Но эта ситуация была, это случилось. Я принёс извинения за то, что не увидел. Давайте двигаться дальше.

– Вы наблюдали за матчами Томми Пола на этом турнире?

– Немного следил за ними. Мне кажется, что Томми играет хорошо. По-моему, когда Пол проводил свой стартовый поединок против Михельсена, я находился в зоне ожидания перед своей встречей. Я видел матч Томми. Он выиграл довольно легко. Сегодня видел первую партию его матча с Руудом. Но не видел остальную часть поединка.

Кажется, он играет хорошо. Мы тренировались перед турниром, сыграли два сета, делали брейки, это нормально для Индиан-Уэллса.

Жду с нетерпением предстоящей встречи. У нас было не так много очных матчей, так что я с нетерпением жду тяжёлой битвы.

– Что вы подумали, когда увидели пчёл на матче Алькарас – Зверев?

– Я немного побаиваюсь насекомых, если честно. Когда летает пчела, все стараются не двигаться. Обычно пчёлы не кусаются.

Я сижу спокойно около пяти секунд, а потом прогоняю её. На их месте я бы, наверное, убежал с корта. Это сумасшедшая ситуация. Не думаю, что такое когда‑либо случалось в теннисе.

Когда увидел это по телевизору, подумал: «Ух ты, ладно, посмотрим, как это будет развиваться». Потом, через 10 минут, я увидел, как Саша [Зверев] заходит в раздевалку. Видимо, всё прошло не очень хорошо.

Да, это невероятно. Я не думаю, что это когда‑нибудь может повториться.

– Сейчас в ATP-туре есть трое молодых парней, которые действительно станут будущим тенниса. Это Карлос Алькарас, Янник Синнер и, возможно, Хольгер Руне. Как вы думаете, кто из них выиграет больше всех ТБШ?

– В данный момент вы хотите отдать предпочтение Синнеру, верно? Но Карлос тоже суперсильный игрок. Давайте скажем так: у Карлоса и Синнера будет одинаковое количество выигранных мэйджоров за ближайшие 10 лет. А потом, в конце их карьеры, я не знаю (улыбается).

– Вы упомянули, что некоторые из соперников, с которыми вы встречались на этой неделе, были сложными в тактическом плане. Что вы имели в виду? Как вы адаптируете собственную тактику в ответ?

– Вы знаете, что с Григором Димитровым у нас обычно суперфизические поединки. В последнем матче он обыграл меня, и, даже когда я одолел его здесь, в Индиан-Уэллсе, счёт личных встреч стал 7-3 в мою пользу. Иногда все матчи заканчиваются тай-брейком, в трёх сетах, продолжаются три часа и так далее.

Как я уже говорил в прошлый раз, на этот раз корт был очень быстрым, поэтому идеально подходил для меня. Григор может победить кого угодно. Делает много слайсов, и с этим нелегко справляться.

Хольгер такой же. Он хорошо миксует ритм. Мне, конечно, больше всего нравится, когда ритм примерно один и тот же, когда я контролирую момент. Хольгер никогда не даёт тебе этого.

Корда просто поражает умением делать виннеры из ниоткуда. Со всеми ними тяжело играть, и мне удалось одолеть Себастьяна. Каждый матч отличается своей историей. Мне удалось выиграть их все, так что я по-настоящему счастлив и с нетерпением жду нового.

– В прошлом году вы провели здесь отличный турнир, выйдя в финал. Насколько большое значение имели бы для вас возвращение туда и, возможно, небольшое исправление ситуации в финале нынешнего розыгрыша соревнований?

– Да, я чувствую себя лучше, чем в прошлом году. Тот год был сумасшедшим из-за проблем с лодыжкой. Я даже вроде как забыл об этом. Она была вот такой большой (показывает). Едва влезала в ботинок.

Особенно в четвертьфинале. После матча со Зверевым и даже перед ним я едва мог ходить, а потом принял обезболивающее. Во время самого поединка с Сашей я был уже в порядке. Я подумал: «Ладно, давай попробуем сыграть против Давидович-Фокины».

Прошлый год был сумасшедшим. В этом году я чувствую себя немного более спокойным и прямолинейным. Возможно, у меня получится сыграть здесь лучше, чем в прошлом году. Давайте посмотрим.

– Расскажите о задачах и целях на сезон.

– Хочу быть более последовательным. Я не участвовал в полуфиналах «Мастерсов» со времён Рима в прошлом году. Хочу добиться большего.

Возможно, играть меньше турниров, но быть лучше на тех, в которых я принимаю участие. Цели, конечно, самые большие — это турниры «Большого шлема», Олимпийские игры. Я приложу там усилия, буду играть до смерти.

– Вы никогда не выигрывали один и тот же турнир дважды, верно? Придаёт ли вам больше уверенности, когда вы принимаете участие в турнире, на котором раньше не побеждали?

– Я не знаю, давит ли это на меня, но действительно хочу сделать это где-нибудь. Следующий шанс – Майами. Потом долгое время у меня не будет шанса защитить титул. Я смогу сделать это только в Риме.

Да, я действительно хочу попытаться выиграть какой-нибудь турнир во второй раз, но пока этого не произошло. Было бы забавно попытаться завоевать титул там, где я ещё не выигрывал. Посмотрим, как всё сложится. Если мне удастся сделать это здесь, в Калифорнии, с удовольствием продолжу эту статистику.

– Некоторое время назад я читал статью, где Дарья Медведева, ваша жена, сказала, что у вашего ребёнка такой же сильный характер, как и у вас.

– Где она это сказала? Я думаю, что она не дает интервью, но…

– Это была какая-то цитата из журнала.

– Хорошо, хорошо, хорошо.

– Она говорит, что малышка очень похожа на вас сильной индивидуальностью. Иногда ей бывает трудно. Действительно ли она похожа на вас?

– Я думаю, в Алисе, как и во всех детях, есть что-то от нас обоих. Но если говорить обо мне, то характер создаёт мне проблемы на корте. Так что специалистам не так-то просто тренировать меня. Я доверяю тому, что они говорят, но для того, чтобы мне полностью понравилось заниматься и верить в это, мне нужны моментальные результаты.

Допустим, мой тренер говорит мне на грунте играть больше спином. Я делаю удары спином в течение 10 минут и говорю: «Видите, я не попал ни одного мяча в корт». Я начну сомневаться и, возможно, сыграю плоско.

Но когда я сам берусь за что-то и верю во что-то, то тогда иду на это. Независимо от результата.

Так что [в отцовстве] то же самое. Я прочитал несколько книг об этом, пытаюсь по-другому мыслить… Я пытаюсь быть хорошим отцом в своём собственном понимании и хочу, чтобы моя дочь сама многому научилась. Я нахожусь рядом, чтобы оказать помощь, если ей понадобится она.

Что я ненавижу больше всего в жизни, так это ситуации, когда какой-нибудь тренер из WTA подходит ко мне и говорит: «Тебе нужно больше ходить к сетке». Это происходит в раздевалках для игроков. Я такой думаю: «Да какого чёрта?»

Это то, что я ненавижу больше всего в жизни. Я действительно хочу быть рядом со своими детьми, когда им нужна помощь, но не хочу быть навязчивым.

Когда разговариваю со своей дочерью, произношу: «Если тебе нужна помощь, я рядом». Она такая же, как я, ей не нужна ничья помощь. Если вы пытаетесь помочь ей, она начинает кричать и говорит: «Уходи, мне нужно сделать это самой». Так что у неё определённо мой характер. Да, я горжусь этим. (Смеётся.)

– В прошлом вы испытывали непонятные чувства по поводу харда в Индиан-Уэллсе. Каково это чувствовать себя в такой день, как сегодня, когда на улице так холодно и дует ветер?

– Сегодня было действительно тяжело. Думаю, в этом году корт немного быстрее. Я бы предположил, что корт на Stadium 2 намного медленнее, потому что сыграл там всего один матч. Там были невероятно медленные условия, даже в этом году, может быть, медленнее, чем в прошлом. Честно говоря, корт на Stadium кажется довольно быстрым.

Это хорошо для меня. Сегодня были непростые условия для нас обоих, потому что, с одной стороны, ты контролируешь розыгрыш, но тебе нужно быть очень осторожным, чтобы не переусердствовать, иначе мяч сразу унесёт ветром.

С другой стороны, чувствуешь, что независимо от того, что ты делаешь, ты не контролируешь ситуацию. С обеих сторон это очень сложно, и нужно найти свой ритм, найти хороший удар в удачный момент. Мне удавалось делать это много раз, и я горжусь этим.

– Четыре элемента в теннисе: подача, форхенд, бэкхенд, психологическая устойчивость. Кто в туре является лучшим в каждом из этих компонентов? Выберите из тех игроков, с которыми вы встречались на корте.

– Подача. Я отдам предпочтение Карлосу только потому, что считаю, что у него рекорд по выполненным эйсам. Однажды я играл с ним на траве и не на центральном корте. Я не смог отбить мяч.

Форхенд… я бы выбрал Роджера. К сожалению, я играл с ним, когда был не в лучшей форме, но помню, что, как только ты отбиваешь его форхенд, у тебя проблемы.

Бэкхенд, хм. Кто доставляет мне больше всего хлопот при ударе слева? Мне нравится мой бэкхенд, поэтому я люблю играть с парнями кроссом слева. Алькарас. На мой взгляд, у Алькараса очень хороший бэкхенд.

Психологическая устойчивость, Рафа Надаль. Рафа, конечно. Он привносит интенсивность, как будто ты очень устаёшь во время игры из-за ауры матча. Именно это составляет его выносливость, именно поэтому он так хорош.