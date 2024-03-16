«Из маленькой Армении с любовью». Хачанов опубликовал совместное фото с Андре Агасси

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях совместное фото с легендой тенниса – восьмикратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира американцем Андре Агасси.

«Из маленькой Армении с любовью. Спасибо, что пришёл и поддержал мероприятие!» — подписал фото Хачанов.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Сегодня, 16 марта, Хачанов проведёт благотворительный матч с соотечественником, пятой ракеткой мира Андреем Рублёвым в поддержку армян Арцаха. Мероприятие, которое инициировал сам Карен, состоится в Лос-Анджелесе.

Напомним, у Агасси армянские корни. Его отец Эммануэль родился в Тегеране в семье армян. Деда Андре звали Давид Агасян.