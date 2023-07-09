«Я схожу с ума по Штеффи». Легендарный Агасси встретил свою единственную на Уимблдоне-1992

Андре бойкотировал турнир из-за дресс-кода, а вскоре после камбэка выиграл на нём первый «Шлем» и познакомился с будущей женой.

Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» Андре Агасси очень многое сделал для популяризации тенниса на планете. Агасси не такой титулованный, как его принципиальный соперник Пит Сампрас (14 ТБШ), но именно на харизматичного Андре ходили смотреть люди.

Спортивный путь Агасси полон взлётов и падений. Был в его карьере и бунтарский период, когда Андре бойкотировал Уимблдон в период 1988–1990. Он вернулся в 1991-м, а через год сенсационно выиграл турнир и познакомился со своей будущей женой Штеффи Граф.

Почему Агасси отказывался приезжать на Уимблдон

17-летний Андре Агасси дебютировал на Уимблдоне в 1987 году. Вылетел уже в первом раунде, уступив французу Анри Леконту (2:6, 1:6, 2:6). Сам факт поражения расстроил молодого теннисиста, но в большей степени его негодование вызывал строгий дресс-код турнира, который вкратце можно описать следующим образом «Почти полностью в белом».

Агасси любил эпатажные наряды с пёстрой неоново-кислотной расцветкой, напоминавшей стиль панк. Строгий традиционализм Уимблдона Андре совсем не нравился. В 1987-м американец кое-как соблюдал дресс-код, но всё равно на грани – его белую футболку украшали слишком широкие синие полосы.

Андре Агасси на Уимблдоне-1987 Фото: Bob Martin/Getty Images

Имидж значил для Агасси очень многое. С помощью своих диковинных костюмов Андре проявлял личную свободу, а её ограничение он считал высшим преступлением. Уимблдон – своего рода воплощение строгой порабощающей системы, которая не позволяет вольностей. Это становится ясно, когда разбираешься в истоках внедрения именно белой формы на турнире.

В XIX веке представители американской и английской элиты носили в основном белую одежду. Рабочий класс не мог позволить себе подобные наряды, поскольку форма пачкалась, учитывая характер выполняемого ими труда. Теннис исторически считался видом спорта, которым должны заниматься только богатые. Знать выходила на корт в полностью белой форме, поэтому её и ввели на Уимблдоне, который проводится с 1877 года и является старейшим «Шлемом».

Консервативные британцы менять традицию не собирались, хотя иногда теннисисты призывали пересмотреть строгий дресс-код. Эмоциональный Агасси – человек, который не ограничивается простыми просьбами. Андре устроил настоящий бунт и отказался ехать на Уимблдон в 1988 году.

«Впервые приехал на самый почитаемый турнир в теннисе и с первого момента его невзлюбил. Я закрытый и необразованный подросток из Лас-Вегаса, не приемлю чуждого, а Лондон для меня совершенно чужой. Еда, автобусы, почитаемые традиции. Даже трава на Уимблдоне пахнет не так, как дома – как бы мало её там ни было. Ещё больше отталкивает то, что организаторы Уимблдона, кажется, получают высокомерное, спесивое удовольствие, раздавая игрокам указания. Я терпеть не могу правила – особенно произвольные. Почему я обязан носить белое? Я не хочу носить белое. Почему для них так важно, во что я одет?

Кроме того, меня оскорбляют ограничения, создающие ощущение, что мне здесь не рады. Я должен показывать аккредитацию, чтобы попасть в раздевалку – причём даже не в основную раздевалку. Я выступаю на турнире, но меня выставляют незваным гостем, не разрешают тренироваться на кортах, на которых я буду выступать. Я сказал тренеру Нику Боллетьери, что больше никогда сюда не вернусь. Я обниму отца раньше, чем приму Уимблдон», — объяснял свою нелюбовь к Уимблдону Агасси.

Шестилетний Андре Агасси (второй слева) с отцом Эмануэлем, сестрой Ритой и братом Филом в 1976 году Фото: John Russell/Getty Images

Пояснения требует достаточно резкое высказывание Агасси в адрес своего отца. Андре родился в семье эмигрировавшего в США иранского боксёра Эмануэля Агасси, был младшим из четырёх его детей. Эмануэль видел у Андре большие перспективы в теннисе, поэтому с малых лет заставлял его слишком усердно тренироваться. Причём отец нагружал Андре с прицелом на успех именно на Уимблдоне.

«Отец поднял сетку на 15 сантиметров выше предусмотренного правилами. Он решил, что если я не буду попадать в его высокую сетку, то без проблем однажды повторю это на Уимблдоне. И ему было всё равно, что не я хочу играть Уимблдон. Мои желания не имеют значения. Иногда мы с отцом смотрим Уимблдон по телевизору, и оба болеем за Бьорна Борга, потому что он лучший, никогда не сдаётся, максимально похож на Дракона. Но я не хочу быть Боргом. Я восхищаюсь его талантом, энергией, стилем, умением растворяться в игре. Но если я разовью в себе эти качества, я лучше применю их к чему-нибудь другому, а не к Уимблдону. К чему-нибудь, что выберу сам», — писал Андре в своей автобиографической книге «Откровенно».

Итак, Агасси оказался сыт по горло одним участием в Уимблдоне и не поехал на турнир в 1988-м. СМИ резко критиковали Андре, который на тот момент ворвался в топ-10 рейтинга ATP и окончательно сформировался как звёздный игрок после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» — 1988. Конечно, это не влияло на позицию Агасси. Строгие правила – главная причина бойкота. А ещё Андре очень не нравилось играть именно на лондонской траве, что стало дополнительным аргументом.

«Мяч отскакивает неправильно – точнее, не отскакивает вообще, потому что это не трава, а лёд, намазанный вазелином. И я так боюсь поскользнуться, что бегаю на цыпочках. Чем больше я тренируюсь на траве, тем хуже играю», – отмечал Агасси.

Что делал Агасси во время Уимблдона? Много отдыхал дома, но также занимался физической подготовкой с прицелом на любимые хардовые турниры во второй половине сезона.

Стоит отметить, что Агасси пропускал Australian Open в период 1987–1994. Сначала из-за нежелания летать в Мельбурн. В конце 1980-х AO всё ещё считался непрестижным мэйджором с низкими призовыми, его игнорировали многие топовые игроки. В некоторых случаях прибыть в Мельбурн Андре мешали травмы. При этом какого-то особого хейта в адрес Australian Open у Андре не было, в отличие от Уимблдона, который он пропускал со скандалом.

Возвращение Агасси на Уимблдон

Время шло. Агасси так и не добывал победы на ТБШ, хотя на «Ролан Гаррос» (1990, 1991) и US Open (1990) останавливался в шаге от титула, ещё трижды добирался до полуфинала на этих соревнованиях в момент бойкота Уимблдона.

Агасси не хотел компенсировать пропуск Уимблдона участием в Australian Open. Напрасно, ведь именно в Мельбурне в итоге он взял половину своих «Шлемов» — четыре (1995, 2000, 2001, 2003). Мог намного больше, но первые восемь лет карьеры отказывался приезжать в Австралию.

Настал момент, когда Андре решил, что участие в двух ТБШ за год не идёт ему на пользу. Агасси вернулся на Уимблдон в 1991 году, согласившись принять строгие правила травяного мэйджора.

Андре Агасси на Уимблдоне-1991 Фото: Bob Martin/Getty Images

Пятый сеяный Агасси дошёл до четвертьфинала. Андре вёл 2:1 по сетам в матче с соотечественником Дэвидом Уитоном, но затем потянул мышцу бедра и с трудом доиграл матч (2:6, 6:0, 6:3, 6:7, 2:6), который не смог спасти, несмотря на все старания в четвёртой партии.

Сразу по возвращении из Лондона Андре пригласили в летнюю резиденцию президента США Джорджа Буша-старшего на горной базе военного городка в округе Фредерик (штат Мэриленд). Во время ланча Агасси рассказывал Бушу о традициях и атмосфере Уимблдона.

Общение на различные темы также проходило во время игры в теннис и в гольф. Среди прочего президент оценивал карьерные перспективы Андре и недвусмысленно намекал, что 21-летнему игроку пора бы уже разжиться первой победой на «Шлеме».

Андре Агасси и Джордж Буш-старший во время игры в гольф Фото: Jeffrey Markowitz/Getty Images

Вскоре Андре поехал на US Open, где в первом раунде сенсационно проиграл малоизвестному соотечественнику Аарону Крикштейну (5:7, 6:7, 2:6). Возможно, отчасти сказалось давление Буша, хотя Андре объяснял свой провал срывом подготовки к турниру из-за переезда в новый дом в Лас-Вегасе. В любом случае первой победы на «Шлеме» так и не было. Не состоялась она и на «Ролан Гаррос» — 1992, где Агасси в полуфинале проиграл будущему чемпиону Джиму Курье (3:6, 2:6, 2:6).

Андре отправился на Уимблдон-1992 в качестве 12-го сеяного без особых надежд на титул. В первом раунде Агасси пришлось очень непросто в противостоянии с россиянином Андреем Чесноковым.

«В стартовом матче нас должны были снять с турнира из-за поведения. Андре играл с Чесноковым. И доставил немало хлопот рефери Алану Миллсу, отличному вообще-то парню. Это было действительно очень некрасиво. Но нам повезло выйти победителями из всего этого. Хотя мы запросто могли бы и вылететь», — сказал тренер Ник Боллетьери.

Агасси проиграл первый сет, после чего из-за темноты матч перенесли на следующий день. Это позволило сделать работу над ошибками и добиться победы со счётом 5:7, 6:1, 7:5, 7:5. За неспортивное поведение заплатил штраф в размере £ 850.

Андре Агасси на Уимблдоне-1992 Фото: John Russell/Getty Images

В следующих трёх раундах Андре куда более спокойно обыгрывал бельгийца Эдуардо Массо, американца Деррика Ростаньо и немца Кристиана Сакяну. Простая сетка на этом закончилась. Казалось, что Агасси ничего не противопоставит трёхкратному чемпиону Уимблдона Борису Беккеру в четвертьфинале. Однако Андре героически вырвал победу в пяти сетах – 4:6, 6:2, 6:2, 4:6, 6:3. В полуфинале Агасси ждал ещё один трёхкратный победитель Уимблдона – соотечественник Джон Макинрой. С ним Андре разобрался на удивление легко – 6:4, 6:2, 6:3.

В финале Агасси столкнулся с хорватом Гораном Иванишевичем, который на предыдущей стадии выбил Пита Сампраса, сделав рекордные в карьере 36 эйсов. Иванишевич считался фаворитом. Горан имел более высокий посев (№8) и успешно играл на траве за счёт мощнейшей подачи (78% побед на Уимблдоне за карьеру, лучший результат для него на «Шлемах»). Две предыдущие личные встречи с Иванишевичем закончились для Агасси неудачно.

«Насладись этим днём, малыш. Ты ждал этого. Выйди и сыграй, как Андре Агасси. Наслаждайся матчем. Благослови тебя бог», — напутствовал подопечного Ник Боллетьери.

Лёгкой прогулки для Андре не получилось, что неудивительно с учётом навыков Иванишевича. Но Андре всё-таки вымучил триумф в пятисетовом матче – 6:7, 6:4, 6:4, 1:6, 6:4. Вот так совершенно неожиданно первую победу на ТБШ Агасси добыл именно на Уимблдоне. Американец признал, что наконец-то полностью проникся уважением к консервативным ценностям травяного мэйджора.

«Уимблдон — это место, где я научился носить белое, научился уважению. Здесь я научился принимать и ценить традиции», — заявил Агасси.

Агасси действительно соблюдал дресс-код, но всё равно пришёл к триумфу по-особенному. Андре выиграл финал в кепке, что в последний раз делал Ивон Петра в 1946 году.

Момент радости с Агасси на трибунах разделили его тренер Ник Боллетьери, девушка Венди Стюарт и брат Фил. В раздевалке, осматривая долгожданный трофей ТБШ, Агасси сказал: «Сколько же пришлось страдать ради тебя!»

Андре Агасси и Венди Стюарт Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Встреча с будущей женой Штеффи Граф на Балу чемпионов

Затем Андре ждал традиционный Бал чемпионов Уимблдона. Агасси с нетерпением ждал его, поскольку на нём чемпионы в мужском и женском одиночном разряде исполняют чемпионский танец. Партнёршей Андре должна была стать немка Штеффи Граф, которая давно ему нравилась.

Агасси не скрывал этого, несмотря на то что состоял в отношениях со своей подругой детства Венди Стюарт.

«Я схожу с ума по Штеффи. Ещё с тех пор, как увидел её интервью после победы на «Ролан Гаррос» — 1988. Меня охватил благоговейный восторг от её невыразимого изящества и естественной красоты. В ней угадывались нравственность, добродетель и то достоинство, какое сейчас уже редко встретишь. Мне показалось, что на какую-то долю секунды я увидел нимб над её головой. На прошлогоднем Открытом чемпионате Франции я попытался завязать с ней переписку, но она не ответила.

И вот сейчас мне не терпится закружить её в танце по бальной зале ‒ и плевать, что я совсем не умею танцевать. Венди знает о моих чувствах к Штеффи и совсем не ревнует. У нас открытые отношения. И вообще перед финалом мы вместе пошли за смокингом, а Венди шутила с продавщицей, что я хочу победить, только чтобы потанцевать со Штеффи», — ошарашил публику особенностью своей личной жизни Агасси.

Андре Агасси и Штеффи Граф на Балу чемпионов Уимблдона-1992 Фото: Bob Martin/Getty Images

Андре ждало жуткое разочарование. Организаторы Уимблдона отменили традиционный с 1977 года танец чемпионов, потому что он не нравился игрокам (возобновили только в 2015-м). Агасси познакомили с Граф, но она на его знаки внимания не реагировала и с улыбкой отвергла неловкие попытки ухаживания теннисиста.

Граф в то время встречалась с немецким гонщиком Михаэлем Бартельсом. Агасси пришлось ждать семь лет. Роман между Андре и Штеффи завязался весной 1999 года, вскоре после развода Агасси с актрисой Брук Шилдс и расставания Граф с Бартельсом.

Агасси и Граф поженились в 2001 году и с тех пор живут вместе, воспитывают сына Джейдена и дочь Джаз. Штеффи не сразу ответила взаимностью на жесты Андре, но первая искра между ними пробежала именно на Уимблдоне-1992 – знаковом и судьбоносном во всех смыслах турнире для Агасси. Не зря он отменил свой трёхлетний бойкот и не стал затягивать с возвращением в Лондон.