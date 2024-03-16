Маттео Берреттини вышел в четвертьфинал на первом турнире после травмы

Бывшая шестая ракетка мира и финалист Уимблдона Маттео Берреттини вышел в четвертьфинал на первом турнире после возращения на корт.

Напомним, во втором круге Открытого чемпионата США итальянец играл против Артура Риндеркнеша и сильно подвернул лодыжку, что вынудило его сняться с матча.

В 1/8 финала турнира серии «челленджер» в Финиксе итальянец одержал волевую победу над французом Артуром Казо со счётом 3:6, 6:1, 7:5. Отметим, что в третьем сете Берреттини смог отыграться со счёта 3:5, забрав четыре гейма подряд.

В четвертьфинале итальянский теннисист сыграет с другим французом, 136-й ракеткой мира Теренсом Атманом.

Следующим турниром для Маттео Берреттини станет турнир ATP-250 в Марракеше (Марокко), который пройдёт с 1 по 7 апреля.