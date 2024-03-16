Роджер Федерер опубликовал фото с «Оскара» со Швайнштайгером. На нём они курят сигары

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях забавные фото с посещения 96-й церемонии вручения наград премии «Оскар»-2024, на которой его сопровождала супруга Мирка.

Помимо жены, Федерер сфотографировался с актёром Дуэйном «Скалой» Джонсоном, а также – с чемпионом мира 2014 года по футболу Бастианом Швайнштайгером, который пришёл на мероприятие с бывшей первой ракеткой мира, чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2008, женой Аной Иванович. Причём на фото Роджер с Бастианом позирует с сигарами в руках.

«Ла-Ла Ленд», — подписал Федерер снимки.

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на турниры «Большого шлема».