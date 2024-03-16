Тренер Медведева показал, чем занимался Даниил после выхода в полуфинал Индиан-Уэллса

Жиль Сервара, личный тренер чемпиона US Open – 2021, четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, продолжает радовать болельщиков фотографиями подопечного с командой в Индиан-Уэллсе (США), где проходит турнир серии «Мастерс».

На новом снимке Медведев с командой играет в приставку.

«Команда Медведева. Индиан-Уэллс-2024. Время НХЛ», — подписал фото Сервара.

Фото: из личного архива Жиля Сервара

Ранее Медведев (4) вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В матче 1/4 финала Даниил со счётом 7:5, 6:4 обыграл седьмую ракетку мира датчанина Хольгера Руне (7).

За выход в финал Индиан-Уэллса Медведев сразится с 17-й ракеткой мира, представителем США Томми Полом (17). Россиянин два раза встречался с Полом на уровне ATP и оба раза выиграл.