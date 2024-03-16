Вихлянцева считает, что Свёнтек победит в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева заявила, что в «тысячнике» в Индиан-Уэллсе (США) победа останется за первой ракеткой мира в одиночном разряде Игой Свёнтек.

«По моему мнению, Ига Свёнтек набрала наконец ту форму, которая присуща первой ракетке мира и очень яркой теннисистки. Полька разгромила в полуфинале Индиан-Уэллса Марту Костюк со счётом 6:2, 6:1. Я думаю, что в матче с Саккари Иге будет еще намного легче. Мария была на турнире в более сложных условиях. Она проводила на «тысячнике» и трёхсетовые встречи. Сложным выдался и поединок против Кори Гауфф. Я думаю, что финал останется за Игой Свёнтек. Имeнно она выиграет Индиан-Уэллс в этом году», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.

Отметим, что Свёнтек сыграет с девятой ракеткой мира из Греции Марией Саккари. Ранее они встречались на корте в качестве соперниц пять раз.

Напомним, действующей чемпионкой соревнований у женщин является снявшаяся с текущих соревнований из-за болезни казахстанка Елена Рыбакина.